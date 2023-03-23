Çin'in En Kuzey Eyaleti Ocak-Şubat Döneminde Ticarette Güçlü Büyüme Kaydetti

HARBİN, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin ürün ticaret hacmi bu yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 30,7 artışla 48,38 milyar yuana (yaklaşık 7 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Heihe (Heilongjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin bir kısmının havadan görünümü, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

HARBİN, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin ürün ticaret hacmi bu yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 30,7 artışla 48,38 milyar yuana (yaklaşık 7 milyar ABD doları) ulaştı.

Eyalet merkezi Harbin'in gümrük verilerine göre Ocak-Şubat döneminde Heilongjiang'ın ithalat hacmi yüzde 27,3 artışla 39,07 milyar yuan olurken, ihracat hacmi yıllık yüzde 47,6 artışla 9,31 milyar yuan oldu.

Eyaletin Kuşak ve Yol ülkeleri ile ticaret hacmi 38,04 milyar yuana ulaşırken, bu oran toplam dış ticaretinin yüzde 78,6'sını oluşturdu. Heilongjiang eyaletinin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyeleriyle ticareti ise yüzde 27,4 artışla 4,7 milyar yuan olarak kayıtlara geçti.

Eyalette 2023 yılının ilk iki ayında çelik, mekanik ve elektronik ürünlerin ihracatında güçlü bir artış görülürken, aynı dönemde tarım ürünleri, demir cevheri ve ahşap ithalatında da kayda değer artışlar yaşandı.