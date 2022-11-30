Çin'in C919 Ticari Jet Uçağı Üretim Onayı Aldı Güncel Haberler SHANGHAİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yerli olanaklarla geliştirdiği C919 büyük jet yolcu uçağı Salı günü, modelin seri üretiminin yapılabileceği anlamına gelen üretim sertifikasını aldı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda bir C919 jet uçağı bir uçuş gösterisine katılıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua) SHANGHAİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yerli olanaklarla geliştirdiği C919 büyük jet yolcu uçağı Salı günü, modelin seri üretiminin yapılabileceği anlamına gelen üretim sertifikasını aldı. C919'u geliştiren Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), sertifikayı Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAAC) Doğu Çin Bölge İdaresi'nden aldı. Uçak başarılı ilk uçuşunu 2017'de gerçekleştirdi. C919'un tasarımının uçuşa elverişlilik standartlarını ve çevresel gereklilikleri karşıladığını gösteren tip onay belgesini geçen Eylül ayında aldı. İlk C919 uçağının Aralık ayında China Eastern Havayolları'na teslim edilmesi bekleniyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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