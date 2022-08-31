Çin'in BM Temsilcisi Libya'daki Taraflara Aralarındaki Farklılıkları Barışçıl Şekilde Çözme Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Salı günü yaptığı açıklamada, Libya'daki tarafları azami itidal göstermeye ve aralarındaki farklılıkları müzakere yoluyla çözmeye çağırdı. Dai, Çin'in başkent Trablus'taki son çatışmalardan derin endişe duyduğunu söyledi. Trablus'ta rakip yönetimlere bağlı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 200 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. BM Güvenlik Konseyi'nde Libya ile ilgili brifingde konuşan Dai, "Libya'daki tarafları kendi ulusal çıkarları ile halklarının çıkarlarını ilk sıraya koymaya, azami itidal göstermeye, aralarındaki farklılıkları barışçıl diyalog ve müzakereler yoluyla çözmeye ve her türlü şiddetten kaçınmak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Libya'daki kriz 11. yılına girerken Dai, barış halinin zor kazanıldığını ve Libya'daki tarafların buna iki kat fazla değer vermesi gerektiğini kaydetti. Libya krizini çözmenin tek geçerli yolunun siyasi araçlar olduğunu vurgulayan Dai, Çin'in Libya'daki siyasi partilerin seçimlerin yapılması için anayasal temeldeki maddelerin çoğu üzerinde anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Dai, partilerin önceki dönemdeki diyalog ve müzakere ivmesini sürdüreceklerini, orta yol bulunmasında çaba göstereceklerini ve erken seçime uygun koşullar yaratmak için anayasal temelde bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu dile getirdi. Dai, uluslararası toplumun Libya'nın başını çektiği ve Libya'nın sahip olduğu ilkeye uyması, ülkeye yapıcı yardım sağlaması ve dışarıdan bir çözüm dayatmasından kaçınması gerektiğini söyledi. Dai, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nu Libya'daki taraflar arasında diyalog ve müzakereleri aktif bir şekilde teşvik etmeye çağırdı. Libya'ya barış ve istikrar getirmenin temel araçlarının ekonomiyi canlandırmak, geliştirmek ve geçim kaynaklarını iyileştirmek olduğunu belirten Dai, petrolün Libya ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.Dai, "Çin, Libya petrol üretiminin tam olarak yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve tarafları kaynaklardan elde edilen kazancın tüm nüfusa fayda sağlayabilmesini sağlamak amacıyla petrol gelirinin dağılımı konusunda istişareyi artırmaya çağırıyor" dedi.