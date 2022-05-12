Çin'in BM Temsilcisi, Kuzey Kore'ye Daha Fazla Yaptırım Uygulanmaması İçin Uyardı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Zhang Jun Çarşamba günü, Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulanması girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Temsilci, Kore Yarımadası'ndaki sorunu çözmenin tek doğru yolunun diyalog ve istişare olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri sorunun doğrudan tarafı ve kördüğümün çözüm anahtarını elinde bulunduruyor. Bu yüzden de Kuzey Kore'nin makul endişelerine olumlu cevap verilmesi ve diyaloğun erken bir tarihte yeniden başlayabilmesi için gerekli şartların yaratılması için somut adımlar atmalı.

Temsilci, ABD tarafının koşulsuz diyaloğu başlatmaya istekli olduğunu iddia etse de iş eyleme gelince yaptırımları sıkılaştırmaya ve baskı uyulamaya devam ettiğini söyledi. Zhang, BM Güvenlik Konseyi'ne, bunun bariz bir şekilde yapıcı bir tutum olmadığını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Antlaşması'nın VII. Bölümü'ne dayanarak teklif ettiği yeni taslak kararı, yarımadadaki mevcut durumun çözümlenmesi için uygun bir yöntem olmayan, yaptırımların artırılmasına odaklanıyor" dedi.

Zhang'a göre, Güvenlik Konseyi geçmiş yıllarda bu konu hakkında sayısız karar aldı; bunlar yaptırımlara onay vermekle birlikte Kore Yarımadası'ndaki nükleer soruna barışçıl, siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması ihtiyacının da altını çiziyordu. Zhang, bütün bu hususlara eşit derecede özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zhang, "Yaptırımlar sadece amaca giden bir yoldur ve her zaman genel amaç olan siyasi çözüme hizmet etmelidir. Diplomatik çabaları yaptırımlara eşitlemek veya diplomatik çabaların yerine yaptırımları yerleştirmek tamamen işi tersinden yapmaktır ve arzulanan sonuca ulaşmayacaktır" diyerek şöyle devam etti: "Yaptırımların negatif insani etki ve diğer ülkelere de ek zararlar yarattığı gerçeğine rağmen ilgili ülkeler hala bu durumu tamamen yadsıyorlar; bu, çeşitli uluslararası insani yardım kuruluşlarının ve Güvenlik Konseyi'nin ( Kuzey Kore yaptırımları hakkındaki) 1718 sayılı kararıyla kurulan Komitenin uzmanlar heyetinin vardığı sonuçlarla tutarsızdır."

Son duruma cevap olarak Çin ve bir dizi Güvenlik Konseyi üyesi, konsey üyeleri arasında konsensüsü en fazla sağlayacak şekilde Kore Yarımadası'ndaki soruna yönelik güçlü önlemler alınması yollarının araştırılması ve siyasi çözüme katkıda bulunulması için makul önerilerde bulundu. Çin ve Rusya tarafından masaya konan karar taslağının tam da bu amaç için olduğuna işaret eden Zhang'e göre maalesef, Kuzey Kore sorununda kalemi elinde tutan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve ilgili diğer ülkelerin makul tekliflerini görmezden gelmiş ve yaptırımların sihirli gücüne dair batıl bir inanış içerisinde hareket etmektedir. Zhang, "Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz tutumunu değiştirmesi halinde konsey üyelerinin görüş birliğine varabileceklerini düşünüyoruz. Konsey üyelerinin Çin-Rusya ortak karar taslağını ciddi bir şekilde değerlendireceklerini umuyoruz" dedi.

Xinhua / Güncel