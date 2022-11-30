Çin'in Batı Gölü Longjing Çayını Hazırlamanın Sırları

ANONS (İngilizce): ZHENG MENGYU, Xinhua muhabiri:

"Yeşil rengi, leziz aroması, yumuşak tadı ve güzel şekli Batı Gölü Longjing çayına has özelliklerdir. Burada, Hangzhou'da, kokusunun sırrını öğrenmek için bir çay hazırlayıcısını ziyaret ediyorum."

Batı Gölü Ejderha Kuyusu çayı olarak da bilinen Longjing çayı, Çin'deki en ünlü 10 çay listesinin başında yer alıyor.

Fan Shenghua, Longjing çay toplama ve yapma tekniklerinin il düzeyinde mirasçısı konumunda bulunuyor. Kariyerine 47 yıl önce çay yapraklarını kızartmakla başladı.

Fan, onlarca yıllık keşiflerin ardından Longjing çayı yapmak için bir "Tai Chi yaklaşımı" geliştirdi.

Fan, Batı Gölü Longjing çayının toplanması için çok katı standartlar olduğunu söyledi. Ona göre her çay yaprağı, fazladan filiz veya sap olmaksızın yaklaşık 2,2 cm uzunluğunda olmalı.

SES (Çince): FAN SHENGHUA, Batı Gölü Longjing çay hazırlayıcısı:

"Batı Gölü Longjing çayını yapmak yavaş ve karmaşık bir süreç. Esasen yaprakların yolunmasını ve serilmesini, enzim deaktivasyonunu, tavada kızartmayı, elekten geçirilmesini ve daha fazlasını kapsar. Normalde toplam on el hareketi var ancak beşi veya altısı yeterli olacaktır."

Zhejiang, son yıllarda çay endüstrisinin gelişimini hızlandırdı.

İstatistiklere göre, Zhejiang'daki derin çay işleme ve üretim işletmelerinin sayısı 2021'de yaklaşık 160'a ulaştı ve üretim değeri yaklaşık 742 milyon ABD doları oldu. Çayla ilgili üçüncül endüstrilerin çıktı değeri yaklaşık 1,41 milyar ABD dolarına ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)