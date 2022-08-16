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Çin'in araştırma gemisi, Sri Lanka limanına gecikmeli olarak yanaştı

Çin'in araştırma gemisi, Sri Lanka limanına gecikmeli olarak yanaştı

Sri Lanka'nın demirleme tarihinin ertelenmesini istediği Çin'in "Yuan Wang 5" isimli araştırma gemisi, Hambantota Limanı'na gecikmeli olarak yanaştı.

Sri Lanka'nın demirleme tarihinin ertelenmesini istediği Çin'in "Yuan Wang 5" isimli araştırma gemisi, Hambantota Limanı'na gecikmeli olarak yanaştı.

Gemi, Hambantota Limanı'nda Sri Lankalı yetkililer tarafından karşılandı.

11 Ağustos'ta yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota Limanı'nda olması planlanan "Yuan Wang 5", Sri Lanka tarafından yapılan tehir talebi nedeniyle bugün limana demirledi.

Bilimsel araştırmaların yanı sıra "istihbari faaliyet yürütme kapasitesi de bulunduğu" kaydedilen Çin'e ait geminin, 22 Ağustos'a kadar limanda kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Sri Lankalı yetkililer, geminin ülke kara sularında herhangi bir araştırma faaliyetinde bulunmayacağını kaydetti.

Söz konusu erteleme talebi, Hindistan Dışişleri Bakanlığının güvenlik gerekçeleriyle konuya dair itirazının ardından gelmişti.

Hint tarafı, geminin Çin Donanması'nın olası operasyonları için taktiksel veriler topladığı endişesini taşıyor.

Geminin 11-17 Ağustos arasında Hambantota Limanı'nda olması bekleniyordu.

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'nın Hindistan'dan kredi, tahıl ve petrol desteği aldığı bilinirken, Çin'in yardımlarının ise düzenli ve tutarlı olmadığına işaret ediliyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Araştırma Sri Lanka Güncel Haberler

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