Çin ile Vietnam Arasındaki Sınır Kapısında Grup Turları Yeniden Başladı

Çin ile Vietnam arasındaki grup turlarının Çarşamba günü yeniden başlamasıyla 110 kişiden oluşan üç turist grubu, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Hekou Sınır Kapısı'ndan Vietnam'a giriş yaptı.

Çin ile Vietnam arasındaki grup turlarının Çarşamba günü yeniden başlamasıyla 110 kişiden oluşan üç turist grubu, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Hekou Sınır Kapısı'ndan Vietnam'a giriş yaptı.

SES 1 (Çince): Turist:

"İlk kez yurtdışına çıkıyorum. Çok mutluyum."

SES 2 (Çince): Turist:

"Çok mutluyum çünkü Hekou Sınır Kapısı'ndan geçerek Vietnam'a gideceğim. Buraya üç yıl önce gelmiştim. Şimdi tekrar buradayım."

SES 3 (Çince): Turistler:

"Bu tur grubuna geçen ay kaydolduk. Birkaç gün önce seyahat ediyordum. Dinlendikten sonra Vietnam'a gelmeyi seçtim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.

(XHTV)