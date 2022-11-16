Çin Donanmasına Ait Filo Refakat Görevinden Döndü Güncel Haberler ZHOUSHAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentindeki bir askeri limana dönen Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait 41. filo, 15 Kasım 2022. ZHOUSHAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentindeki bir askeri limana dönen Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait 41. filo, 15 Kasım 2022. Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarındaki sularda sivil gemilere refakat etme görevini tamamlayan Çin donanması filosu, Salı günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan liman kentine döndü. (Fotoğraf: Han Lin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aden Körfezi Zhejiang Güncel Haberler

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