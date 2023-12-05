Çin, doğal afetlerden etkilenenlere yardım için fon tahsis etti

Çin Maliye ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıkları, bu yıl doğal afetlerden etkilenen insanlara yönelik yerel yardım çalışmalarını desteklemek üzere ortaklaşa merkezi doğal afet yardım fonları tahsis etti.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Maliye ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıkları, bu yıl doğal afetlerden etkilenen insanlara yönelik yerel yardım çalışmalarını desteklemek üzere ortaklaşa merkezi doğal afet yardım fonları tahsis etti.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre afetlerden etkilenenlerin kış ve bahar mevsimlerinde yaşam zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için yaklaşık 4,85 milyar yuan (yaklaşık 682,99 milyon ABD doları) yardım fonu tahsis edildi.

Yerel yönetimlerin yardım fonlarının denetimini güçlendirmeleri ve mali desteğin politika ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında dağıtılmasını sağlamaları çağrısı yapıldı.

Çin'in kuzeydoğusu ve kuzeyi de dahil olmak üzere bazı eyaletlerde bu yıl ciddi doğal afetler yaşandı. Maliye ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıkları, yerel yardım ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bölgeye bir dizi çalışma ekibi gönderirken fonları önceki yıllara göre çok daha erken bir zamanda tahsis etti.