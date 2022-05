Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Ned Aslında ABD'nin İkinci CIA'i

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD hükümetinden doğrudan emir alan ve ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet etmek üzere tahrip, sızma ve sabotaj faaliyetlerini yürütmek için kaynak sağlayarak STK'ları yönlendiren Ulusal Demokrasi Vakfı'nın (NED), ABD'nin "ikinci Cıa"i olduğunu belirtti.

Zhao açıklamayı, olağan basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yayınlanan Ulusal Demokrasi Vakfı'na ilişkin bilgi notu hakkındaki soru üzerine yaptı. Sözcü, altı bölüm halinde yaklaşık 12.000 kelimeden oluşan bilgi notunun, kamu raporlarından toplanan yüzlerce özel olay sayesinde NED'in gerçek yüzünü ortaya çıkardığını vurguladı. Zhao, ABD'nin uzun süredir demokrasiyi, demokrasi adına demokrasiyi zayıflatmak, bölünme ve çatışmayı kışkırtmak, ayrıca diğer ülkelerin içişlerine karışmak için bir araç ve silah olarak kullandığını belirterek, bunun yıkıcı sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Sözcü, "ABD hükümetinin başlıca neferleri ve üst düzey hizmet verenlerinden biri olarak NED, demokrasi bahanesiyle yasal hükümetleri devirdi ve ABD yanlısı kukla güçler yetiştirdi" dedi. Zhao, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Gürcistan'daki Gül Devrimi, Ukrayna'daki Turuncu Devrim ve Arap Baharı gibi, ABD tarafından kışkırtılan ve yönetilen renkli devrimlerin arkasında yer alan NED'in ayrıca, Tayland'da protestoları ve gösterileri kışkırttığını, Nikaragua'daki muhalefet partilerini güç kullanarak iktidarı ele geçirmeye teşvik ettiğini, Küba karşıtı güçleri hükümete karşı kamuoyunu manipüle etmek için finanse ettiğini ve çeşitli yollarla Venezuela'nın içişlerine uzun süredir karıştığını hatırlattı.

Sözcü, "Dünyayı mahvetmeye can atan NED, diğer ülkelere sosyal istikrar ve kalkınma ya da rahat yaşamlar ile iyi işler getirmedi. Aksine, kötü geçim koşulları, zayıf bir ekonomi ve sosyal çatışma gibi bir dizi soruna yol açtı" dedi. Zhao, NED'in Çin'e şer elini uzatarak, "Xinjiang, Hong Kong ve Tibet'in bağımsızlığına" yönelik faaliyetleri çeşitli araçlarla teşvik etmek için her yıl Çin karşıtı programlara büyük yatırım yaptığını da belirtti. Sözcü, "NED ayrıca, Taiwan'ın bağımsızlığını isteyen güçlerle işbirliği yapıyor ve Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki Çin halkının öfkesi ve muhalefetine maruz kalarak, Taiwan Boğazı'nda bölünmeyi kışkırtmaya ve istikrarı bozmaya çalışıyor" dedi.

NED'in aslında ABD'nin "ikinci CIA'i" olduğuna dikkati çeken Zhao, söz konusu kurumun hiçbir şekilde yurtdışında demokrasiye destek veren bir STK olmadığını söyledi. Sözcü, "Uluslararası toplumun NED'in gerçek yüzünü giderek daha net göreceğine ve daha fazla ülkenin kurumun çirkin sicilini çeşitli şekillerde ifşa edeceğine inanıyoruz" dedi. Barış ve kalkınmanın günümüzün teması olmaya devam ettiğine işaret eden Zhao, başka ülkelerin içişlerine karışanların, hangi kılığa girerlerse girsinler başarısız olmaya mahkum olduklarını ifade etti.

Xinhua / Güncel