Çin Dışişleri Bakanı Brezilya'yı ziyaret etti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile görüşmek üzere Brezilya'yı ziyaret etti.

Başkent Brasilia'daki Itamaraty Sarayı'nda bir araya gelen Yi ve Vieira'nın, "ticaret" ve "turizm" alanında anlaşmalara imza attıkları bildirildi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vieira, iki ülke arasındaki yeni anlaşmalar vesilesiyle ticaret ve turizmin daha da gelişeceğini belirtti.

Vieira, mevkidaşı Yi ile yaptıkları toplantıda, Ukrayna'da devam eden savaşı, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları ve iki ülkenin bu sorunların çözümüne nasıl katkı sunabilecekleri konusunu ele aldıklarını söyledi.

Çin- Brezilya ilişkilerini kapsamlı şekilde gözden geçirdiklerini anlatan Vieira, " Brezilya'nın tarihsel olarak tek Çin ilkesine bağlılığını kesin olarak yineledik. İki ülke arasında başka neler yapılabilir, bunu da detaylıca ele aldık." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Yi de Brezilya ile "güçlü" ekonomik bağlara sahip olduklarını ve bunu daha da güçlendirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Brezilya ve Çin, sorumluluklarının bilincindedir"

Brezilya ile sürdürülen küresel stratejik ortaklığı yeni bir düzeye çıkarmak istediklerini dile getiren Yi, "Brezilya ve Çin, sorumluluklarının bilincindedir, gelişmekte olan ülkelerin birliğine, barışın ve dünyanın kalkınmasına katkı vermeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yi, küresel anlamda çok kutuplu düzene işaret ederek, "Stratejik işbirliğimiz, dünyanın ticaretine, barış ve istikrara yapıcı bir katkı sunacak. İki ülke olarak, geçmişin başarılarına süreklilik kazandırmalı ve geleceğe yeni bir perspektif açmalıyız." diye konuştu.

Brezilya-Çin ilişkilerinin her zamankinden "daha olgun ve dayanıklı" olduğunu vurgulayan Yi, tarım, madencilik ve altyapı alanlarında iki ülke ilişkilerini derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Brezilya basınına göre, Yi, ülkeden ayrılmadan önce Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Fortaleza Hava Üssü'nde bir araya gelecek.