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Çin Demiryolları Nanning Grubu, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 300.000'den fazla konteyner taşıdı

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Çin Demiryolları Nanning Grubu, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun bir parçası olan demiryolu-denizyolu intermodal tren hizmetiyle yılın başından bu yana 300.000'i aşkın standart konteyner mal taşıdığını açıkladı. Taşınan mallar arasında otomobil parçaları, motosikletler, elektrik jeneratörleri, katı yağlar ve kağıt hamuru bulunuyor.

NANNİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'de Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun bir parçası olan demiryolu-denizyolu intermodal tren hizmetiyle yılın başından bu yana 300.000'i aşkın standart konteyner mal taşındığını bildirdi.

Qinzhou Limanı Doğu Demiryolu İstasyonu Başkanı Huang Jiangnan, Çin'den ihraç edilen malların ağırlıklı olarak otomobil parçaları, motosikletler ve elektrik jeneratörlerinden oluştuğunu, ithal edilen mallarınsa çoğunlukla Endonezya'dan gelen katı yağlar ve Vietnam'dan gelen kağıt hamurundan oluştuğunu söyledi.

Huang, intermodal trenlerin toplam 1.143 çeşit ithalat ve ihracat ürünü taşıdığını belirtti.

2017 yılında açılan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olma özelliğini taşıyor.

Ticaret koridoru Çin'de eyalet düzeyindeki 18 bölgede bulunan 71 kenti kapsarken, erişim ağını 121 ülke ve bölgedeki 503 limana genişletti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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