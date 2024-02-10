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Çin'deki Ningde Kara Limanı Araç Taşıma Demiryolu Hatlarıyla Küresel Pazarlara Hizmet Veriyor

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Çin'deki Ningde kara limanı, araç taşıma demiryolu hatları, araç yükleme ve boşaltma platformlarıyla, küresel pazarlara ihraç edilecek araçlar için bir lojistik dağıtım ve sevkiyat merkezi olarak hizmet veriyor.

NİNGDE, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki Ningde kara limanı, araç taşıma demiryolu hatları, araç yükleme ve boşaltma platformlarıyla, küresel pazarlara ihraç edilecek araçlar için bir lojistik dağıtım ve sevkiyat merkezi olarak hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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