Çin'deki Antik Tapınakta Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Çin'in orta kesiminde bulunan Henan eyaletinin Xunxian ilçesindeki antik tapınak fuarında sergilenen geleneksel Shehuo gösterisi, pek çok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Çin'in orta kesiminde bulunan Henan eyaletinin Xunxian ilçesindeki antik tapınak fuarında sergilenen geleneksel Shehuo gösterisi, pek çok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Aslan ve ejderha danslarının da yer aldığı halk gösterileri şenliği olan Shehuo, Çin'in kırsal bölgelerinde oldukça popüler.

SES 1 (Çince) CUİ FANGFANG, Turist:

"Çocuğumu buraya getiriyorum ve Shehuo performansını görmek beni çok heyecanlandırıyor. Ayrıca burada Çin Yeni Yılı'na ilişkin o güçlü atmosferi de hissediyorum."

SES 2 (Çince): XU YİNG, Turist:

"Tapınak fuarı, Çin Yeni Yılı'nın güçlü atmosferine sahip. Performanslar da oldukça iyi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'den bildiriyor. (XHTV)