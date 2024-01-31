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Çin'de Zigong Fener Gösterisi'nin Tarihi

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Çin'de ulusal düzeyde bir somut olmayan kültürel miras projesi olan Zigong Fener Gösterisi'nin geçmişi çok eskiye dayanıyor. Tang ve Song hanedanlıklarına kadar uzanan bu etkinlik, Deng Peilin ve ekibi tarafından dünya genelinde sergileniyor.

CHENGDU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ulusal düzeyde bir somut olmayan kültürel miras projesi olan Zigong Fener Gösterisi'nin geçmişi çok eskiye dayanıyor.

Bu etkinliğinin izlerini Tang (618-907) ve Song (960-1279) hanedanlıklarına kadar sürmek mümkün.

1970'lerde dünyaya gelen Deng Peilin, önde gelen bir Zigong feneri ustası. Fener tasarımı ve yapımı becerilerini öğrenmek için yıllarca ünlü ustalara çıraklık yapan Deng, Zigong feneri sektörünün son 20 yıldaki gelişimine tanıklık etti. Deng'in ekibi, tüm dünyada Zigong feneri sergileri düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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