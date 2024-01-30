Çin'de üretilen uçan taksi test uçuşunu tamamladı
Çinli start-up AutoFlight tarafından üretilen 2 ton ağırlığındaki elektrikli "uçan taksi", Çin'in Qinghai eyaletindeki bir plato üzerinde 3.000 metre irtifada test uçuşunu tamamladı.
Uçan taksinin çeşitli görüntüleri
Çinli start-up AutoFlight tarafından üretilen 2 ton ağırlığındaki elektrikli "uçan taksi", Çin'in Qinghai eyaletindeki bir plato üzerinde 3.000 metre irtifada test uçuşunu tamamladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinghai'den bildiriyor. (XHTV)