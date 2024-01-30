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Çin'de üretilen uçan taksi test uçuşunu tamamladı

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Çinli start-up AutoFlight tarafından üretilen 2 ton ağırlığındaki elektrikli "uçan taksi", Çin'in Qinghai eyaletindeki bir plato üzerinde 3.000 metre irtifada test uçuşunu tamamladı.

Uçan taksinin çeşitli görüntüleri

Çinli start-up AutoFlight tarafından üretilen 2 ton ağırlığındaki elektrikli "uçan taksi", Çin'in Qinghai eyaletindeki bir plato üzerinde 3.000 metre irtifada test uçuşunu tamamladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinghai'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ulaşım Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

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