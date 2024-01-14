Çin'de Tanıtılan Yunus 3 Can Kurtaran Robotu

ÇEKİM TARİHİ: 12 Ocak 2024

Can kurtaran robotun çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Zhuhai kentinde, kurtarma çalışmalarını daha hızlı ve akıllı hale getirebilecek yeni nesil bir can kurtaran robotu olan "Yunus 3" Cuma günü tanıtıldı. Robot saniyede 7 metre hıza ulaşabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor. (XHTV)