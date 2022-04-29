Çin'de son 24 saatte 15 bin 688, Hong Kong'da 413 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 15 bin 688, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise 413 Kovid-19 vakası kaydedildi. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 11 bin 517 vaka görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 5 bin 659, hastalık belirtisi göstermeyen 10 bin 29 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 100 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 5 bin 487, göstermeyen 9 bin 545 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 52 kişi öldü.

Karantina tedbirlerinin beşinci haftasına girilen kentte vaka sayısı, 4 günlük düşüşün ardından yeniden arttı.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Yetkililer. kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirmişti.

Pekin'de okullar kapatıldı

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 47, göstermeyen 2 vaka tespit edildiği bildirildi.

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kentteki tüm okulların bugünden itibaren kapatıldığını duyurdu.

Merkez, dün yaptığı açıklamada, o güne dek tespit edilen vakaların yaklaşık üçte birinin 6 okul ve 3 anaokulundaki çocuklarda görüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanıyor. Kentte Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 214 bin 243 vaka tespit edildi, 4 bin 975 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 24'ü yurt dışı kaynaklı 413 Kovid-19 vakası tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 13 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 203 bin 481 vaka görülürken, 9 bin 287 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.