Çin'de İlk Üç Çeyrekte 1.400 Kilometreyi Aşkın Demiryolu Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi'nin verilerine göre, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Çin genelinde toplam 1.402 kilometre uzunluğundaki yeni demiryolu hatları faaliyete geçti.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi'nin verilerine göre, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Çin genelinde toplam 1.402 kilometre uzunluğundaki yeni demiryolu hatları faaliyete geçti.

Şirkete göre bu hatların 1.276 kilometrelik kısmı yüksek hızlı demiryollarından oluşuyor.

Söz konusu dönemde demiryolu altyapı inşaatında bir dizi büyük projede ilerleme kaydedildi. Çin'in demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak 508,9 milyar yuan (yaklaşık 70,9 milyar ABD doları) oldu.

Şirket, Çin'in 2023 yılında 2.500 kilometresi yüksek hızlı trenlere yönelik olmak üzere toplamda 3.000 kilometreyi aşkın yeni demiryolu hattı açmayı planladığını duyurdu.