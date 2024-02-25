Çin'de Fener Festivali'nde Tereyağından Heykel Sergisi Düzenlendi
Çin'de Fener Festivali'nin kutlandığı Cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin merkezi Xining'in Huangzhong bölgesindeki Taer Manastırı'nda tereyağından heykel sergisi düzenlendi. Buda figürü, ağaç, çiçek, kuş ve hayvan şeklindeki heykeller, manastırdaki Budist rahipler tarafından elle yapıldı.
XİNİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'de Fener Festivali'nin kutlandığı Cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin merkezi Xining'in Huangzhong bölgesindeki Taer Manastırı'nda tereyağından heykel sergisi düzenlendi. Buda figürü, ağaç, çiçek, kuş ve hayvan şeklindeki heykeller, manastırdaki Budist rahipler tarafından elle yapıldı.