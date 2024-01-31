Çin'de Etkileyici Ateş Ejderhası Gösterisi

1. Gösteriden çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentinde etkileyici bir ateş ejderhası performansı sergilendi. Ulusal somut olmayan miras listesine giren bu dans gösterisinin 300 yılı aşan bir geçmişi var.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meizhou'dan bildiriyor. (XHTV)