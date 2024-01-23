Çin'de Elektrikli Araçlara Yönelik Halka Açık Şarj Ünitesi Sayısı Yüzde 51 Arttı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araçlara yönelik halka açık şarj ünitesi sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 51 arttı.

Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, halka açık şarj ünitesi sayısının 2023'te bir önceki yıla göre 930.000 adet arttığını söyledi.

Cui, 2023 yılında yaklaşık 2,46 milyon yeni özel şarj ünitesinin kurulduğunu belirtti.

Son yıllarda elektrikli araçlara yönelik şarj ünitesi sayısını artıran Çin, şarj ünitesi sayısı açısından lider konumuna yükseldi.

Cui, ülkede iç piyasaya yönelik tamamen elektrikli binek araç satışlarının 2023 yılında 5,15 milyon adede ulaştığını söyledi.