Çin'de düşen yolcu uçağının enkazındaki çalışmalar yağmurda zorlukla yürütülüyor

Çin'de ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağının kaza mahallindeki incelemeler yağmur altında zorlukla yürütülüyor.

Ekipler, uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürebilmek için biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.

Yaklaşık 300 görevlinin katıldığı çalışmalar alt-tropikal iklime sahip bölgedeki aralıklı yağış altında üçüncü günde devam etti.

Aramalarda şu ana değin motor ve kokpit bölümlerinin olduğu 183 uçak parçasıyla yolculara ait 21 parça eşya ile insan kalıntıları bulundu.

Uçağın karakutularından biri dün yapılan aramalarda bulunmuştu. Çin Sivil Havacılık İdaresi Uçuş Güvenliği Ofisi Başkanı Cu Tao, karakutunun kokpitteki seslerin kaydedildiği cihaz olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Karakutunun inceleme için Pekin'e gönderildiğini ifade eden Cu, uçuş verilerinin kaydedildiği ikinci karakutuyu bulmak için araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Uçaktaki yolcuların ve mürettebatın tamamının öldüğü tahmin ediliyor.

Karakutu incelemesi uçağın düşüşündeki gizeme ışık tutabilir

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.