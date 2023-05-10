Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Portekiz Cumhurbaşkanı ile Görüştü

LİZBON, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile bir araya geldi.

LİZBON, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile bir araya geldi. Han Zheng, Portekiz'e Pazar gününden Salı gününe kadar süren bir ziyarette bulundu, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)