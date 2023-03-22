Çin Cumhurbaşkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki Görüşmesinden Kareler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kremlin'de el sıkışıyor, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya geldi. Putin, Xi için St. George Salonu'nda resmi karşılama töreni düzenledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik Koordinasyon Ortaklığının Derinleştirilmesi Hakkındaki Ortak Bildirisi ve Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Çin-Rusya Ekonomik İşbirliği Önceliklerine Yönelik 2030 Öncesi Geliştirme Planı Hakkındaki Ortak Bildirisi'ne birlikte imza koyan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin el sıkışıyor, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kremlin'de küçük grup toplantısı gerçekleştiriyor, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kremlin'de büyük grup toplantısı gerçekleştiriyor, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kremlin'deki toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenliyor, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)