Çin Başbakanı Li Keqiang, Shenzhen'de İnceleme Gezisi Yaptı Güncel Haberler SHENZHEN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'de yer alan önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD'yi ziyaret etti, 17 Ağustos 2022. Li, Shenzhen'de Salı günü başlayıp Çarşamba günü sona eren bir inceleme gezisi yaptı. SHENZHEN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'de yer alan önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD'yi ziyaret etti, 17 Ağustos 2022. Li, Shenzhen'de Salı günü başlayıp Çarşamba günü sona eren bir inceleme gezisi yaptı. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Li Keqiang Guangdong Tragger Güncel Haberler

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