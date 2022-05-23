Çin Başbakanı, Avustralya Başbakanı Olarak Göreve Başlayan Albanese'yi Tebrik Etti - Haberler

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Çin Başbakanı, Avustralya Başbakanı Olarak Göreve Başlayan Albanese'yi Tebrik Etti

Xinhua - Güncel
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Çin Başbakanı, Avustralya Başbakanı Olarak Göreve Başlayan Albanese'yi Tebrik Etti

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü, Avustralya federal hükümetinin başbakanı olarak göreve başlaması nedeniyle Anthony Albanese'ye kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü, Avustralya federal hükümetinin başbakanı olarak göreve başlaması nedeniyle Anthony Albanese'ye kutlama mesajı gönderdi. Li mesajında, Çin-Avustralya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesinin, iki ülke halklarının temel çıkar ve ortak beklentilerine uygun olduğunu, ayrıca Asya-Pasifik bölgesinde barış, istikrar, kalkınma ve refahın oluşmasına olanak sağladığını belirtti. Başbakan, Avustralya İşçi Partisi'nin 1970'lerde Çin ile diplomatik ilişkiler kurarak ikili ilişkilerin gelişimine önemli katkılar sağlamada doğru seçimi yaptığını vurguladı.

Bu yılın, Çin ile Avustralya arasında diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50'nci yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Çin tarafının iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sağlam ve istikrarlı şekilde büyümesini teşvik etmek için geçmişi gözden geçirmek, geleceğe bakmak ve karşılıklı saygı ve yarar ilkesini desteklemek üzere Avustralya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Li Keqiang, Mayıs, Güncel, Haberler

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