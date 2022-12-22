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Çin Ay Takvimine Göre Kış Gündönümü 22 Aralık'a Denk Geliyor

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Dongzhi yani Kış Gündönümü, Çin ay takviminin 24 güneş sezonundan 22.'si ve bu yıl 22 Aralık'a denk geliyor.

Dongzhi yani Kış Gündönümü, Çin ay takviminin 24 güneş sezonundan 22.'si ve bu yıl 22 Aralık'a denk geliyor.

Yılın en uzun gecesinin yaşandığı gün olan Dongzhi, Çin kültüründe kara kışın başlangıcını işaret ediyor.

Bu tarih aynı zamanda ailelerin de biraraya gelme zamanı.

Bu özel günde, Çin'in kuzeyindekiler Çin mantısı olan dumpling gibi geleneksel yemekler hazırlarken, güneydekiler hamur tatlısı tangyuan veya pirinç topu çorbası tercih ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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