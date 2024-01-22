Çin Anakarasındaki Havalimanlarında Yolcu Sayısı Arttı

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin anakarasındaki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 2023'te büyük artış sergiledi.

Çin merkezli sivil havacılık veri hizmet sağlayıcısı VariFlight tarafından yayımlanan bir rapora göre, söz konusu havalimanlarında geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 95,11 artışla 4,85 milyon giden yolcu uçağı seferi gerçekleştirildi.

Raporda, söz konusu rakamın 2019 yılına göre ise yüzde 1,32 artışa tekabül ettiği belirtildi.

2023 yılında yıllık yolcu işlem hacmi 10 milyon ve üzerinde olan 38 adet havalimanı bulunurken, 2022'dekine kıyasla havalimanı sayısı 11 artmış oldu. Rapora göre 17 havalimanı, 2019 seviyesine kıyasla giden yolcu sayısında artış bildirdi.