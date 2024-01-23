Çin, 2023 yılında ağaçlandırma alanında büyük başarılar elde etti

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin 2023 yılında ağaçlandırma alanında önemli başarılar kaydetti.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi yetkilisi Guan Zhi'ou, Pazartesi günü bir video konferansında yaptığı açıklamada, ülkenin 2023 yılında toplam 125 milyon mu (yaklaşık 8,33 milyon hektar) büyüklüğündeki bir alana ağaç ve yeşillik ektiğini belirtti.

Yetkili, söz konusu dönemde Çin'in 28,57 milyon mu büyüklüğünde çölleşmiş araziyle de mücadele ettiğini vurguladı.

Guan, dağların, suların, ormanların, tarım alanlarının, otlakların ve çöllerin korunması ve yönetimine bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi ve gelecekte ormancılık ekonomisinin ve ekolojik turizmin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.