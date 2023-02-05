Çıldır Gölü'nde kar temizliği yapan traktör suya gömüldü, sürücü son anda kurtuldu

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapan traktör buzun kırılması sonucu suya gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, gece sıfırın altında 17 derecede buz tuttu. Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce kişinin akınına uğrayan, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü üzerinde, atlı kızak da yapılıyor. Bir otomobil firmasının gösteri yapmak için gerekli pisti oluşturmak amacıyla köyden kiralanan traktör, göl üzerinde kar temizleme çalışması yapmaya başladı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre kadar giden traktör buzun kırılması sonucu suya gömüldü ve gözden kayboldu. İsmi belirlenemeyen sürücü ise otomobil firması çalışanları tarafından, traktör suya gömülmeden son anda kurtarıldı.