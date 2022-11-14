Cııe'de 490 Milyon Yuan Değerinde Sanat Eseri Satıldı

SHANGHAİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Geçtiğimiz günlerde sona eren 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir dizi sanat eserinin satın alımı yapıldı ve ciro 490 milyon yuana (yaklaşık 69,1 milyon ABD doları) ulaştı.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Tüketici Ürünleri sergi alanındaki sanat eserini inceleyen bir ziyaretçi, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Jiansong /Xinhua)

SHANGHAİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Geçtiğimiz günlerde sona eren 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir dizi sanat eserinin satın alımı yapıldı ve ciro 490 milyon yuana (yaklaşık 69,1 milyon ABD doları) ulaştı.

Shanghai Belediye Kültür ve Turizm İdaresi'ne göre, fuarda satılan 37 sanat eserinin tamamı, aralarında Christie's, Sotheby's ve Phillips'in de bulunduğu dokuz denizaşırı katılımcı tarafından CIIE'ye getirildi.

Uluslararası sanat eseri ticaretini teşvik etmek için CIIE, arka arkaya üç yıl boyunca katılımcılar için bir vergi muafiyeti politikası uyguladı. Sanat eserleri, koleksiyonlar ve antikalar satan katılımcılar, 5 parçaya kadar ithalat gümrük tarifeleri, ithalat katma değer vergisi ve tüketim vergisinden muaf tutulabiliyor.

Satılan eserler arasında Çinli sanatçılar Zhang Daqian ve Huang Binhong'un yarattığı eserler ile Marc Chagall, Edward Munch ve Yayoi Kusama gibi uluslararası sanatçıların çalışmaları yer alıyor.

Dünyanın ilk ulusal düzeydeki ithalat fuarı olan CIIE'nin 5.'si, bu yıl 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlendi.