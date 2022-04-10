Çift hörgüçlü Asya devesi 'Çağrı'yı ışığa kavuşturan dokunuş

BURDUR (AA) - Güreşçi develerin üretiminde damızlık olarak kullanılan ve katarakt nedeniyle 2 yıldır göremeyen çift hörgüçlü Asya devesi "Çağrı", Burdur'daki hayvan hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarla görmeye başladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde deve yetiştiricisi Muhammet Akca'nın 11 devesinden biri olan "Çağrı", yanlış ilaç kullanımına alerjik reaksiyon göstererek gözlerinde katarakt oluştu.

Yeme ve içmeden kesilerek günden güne zayıflayan, göremediği için yerde hareketsiz kalan 14 yaşındaki "Çağrı"nın sağlık durumunun kötüleşmesine yüreği dayanamayan sahibi Akca, devesinin hastalığına çare aramaya başladı.

Batı Akdeniz Bölgesi'nin en kapsamlı hayvan hastaneleri arasında gösterilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde hayvanlara göz ameliyatının yapıldığını duyan Akca, 10 Ocak'ta devesini sol gözünden ameliyat ettirdi.

Operasyonun başarılı geçmesinin ardından "Çağrı"nın görmeye ve yürümeye başladığını gören Akca, bu duruma çok sevinerek devesini tekrardan hastaneye getirdi.

Hayvan hastanesinde devenin sağ gözüne Cerrahi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Harun Çınar tarafından "fako" yöntemiyle katarakt ameliyatı yapıldı.

"Devemizle arkadaş gibiyiz"

Güreş develeri yetiştiricisi Muhammet Akca, AA muhabirine, küçüklüğünden beri evlerinde deve bulunduğunu, deve yetiştiriciliğinin baba mesleği olduğunu söyledi.

"Çağrı"yla, tek hörgüçlü dişi Afrika develerinin eşleştirdiğinde "Tülü" denilen melez, güçlü ve kabiliyetli güreş develeri elde ettiklerini belirten Akca, "Çağrı, güreş develerinin babası." dedi.

Akca, çift hörgüçlü Asya develerinin tüylerinin uzun olduğundan soğuk iklimde bile yaşayabildiklerini belirterek, güreş develerinde ideal iskelet ve vücut yapısını yakalamak için "Çağrı" gibi Asya devlerinin damızlık olarak kullanıldığını anlattı.

Bunlardan elde edilen yavruların babalarından heybet ve güç, annelerinden de çeviklik ve kurnazlık aldığını vurgulayan Akca, şöyle konuştu:

"Çağrı'yı 6 yaşında almıştım. Takriben 8 yıldır benimle. Çoluk çocuk güvenle yanına gelip, sevebilir. Biz develerimizi bir mal olarak görmüyoruz. Gözü, tırnağı zarar görse hemen tedavisine koşuyoruz. Devemizle arkadaş gibiyiz. Çağrı'yı ameliyatta görünce biraz duygulandım, gözlerim doldu. Birinci ameliyattan yaklaşık 20 gün sonra görmeye başladı."

Akca, ikinci ameliyatın ardından devesinin daha da iyi görmesini temenni ederek, "Çağrı'yı satmayı düşünmüyoruz, inşallah sağlığına kavuşacak ve nice güreş develeri üreterek kültürümüzü devam ettirecek." dedi.

"Özellikli operasyon yapacak birçok cihaza sahibiz"

Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar da devenin gözlerinde opaklanan ve görmeyi engelleyen beyaz renkli perdelerin alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birinci operasyonun ardından deve görme yetisine kavuşunca hasta sahipleri ikinci operasyonu istedi. Göze küçük bir açıklıktan girerek görmeyi engelleyen merceği 'fako' cihazıyla parçalayarak gözden uzaklaştırdık. Bu yöntemi develerde ilk defa gerçekleştirdik ve başarılı olduk. Yaptığımız araştırmalarda başka yerde 'fako' yöntemiyle develerde göz operasyonuna rastlamadık. Daha önce biz de hastanemizde çok sayıda kedi ve köpeği bu yöntemle katarakt ameliyatı yapmıştık ancak deveyi ilk defa yaptık. Hastane olarak özellikli operasyon yapacak birçok cihaza sahibiz."

Devenin katarakt ameliyatı sürecinde takiplerini yapan Veteriner Hekim Metin Danacı da devenin ilk operasyon yapılan gözünün kısa zamanda sonuç vererek iyileştiğini, bu ameliyattan sonra iki gözünün de göreceğini belirtti.

Danacı, Çağrı'nın "Baktriyan" türünde genelde Türkiye'deki "Tülü"lerin babası olarak bilinen çift hörgüçlü bir deve olduğu ifade ederek, uysal olduğundan ameliyatının rahat geçtiğini kaydetti.