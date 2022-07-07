Son dakika haberi | CHP ve İYİ Parti'nin fay hattında siyasi rant kavgası

CHP ve İYİ Parti'nin fay hattında siyasi rant kavgası

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: " CHP ve İyi Parti meclis üyeleri, sadece siyasi rant elde etmek için deprem riski taşıyan sitelerin kentsel dönüşüm projelerine sürekli dava açarak iptal ettiriyor"

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Meclis görüşmelerine katılan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, CHP ve İyi Parti Meclis Üyeleri'nin sadece siyasi rant elde etmek için deprem riski taşıyan sitelerin kentsel dönüşüm projelerine sürekli dava açarak iptal ettirdiğini, bu yüzden yüzlerce ailenin mağdur olduğunu belirtti. Penguen, Binevler ve Marmados Sitelerinde kentsel dönüşüm için son aşamaya gelinmişken projelerin iptal edilmesine değinen Başkan Yazıcı, "Siz dahil 20 tane müteahhit site sakinlerinin kafalarını hallaç pamuğuna çevirmişler. Olacak iş mi? Yarın bir deprem olsa, fay hattına en yakın site, bir kişi ölse onun vebalini kim çekebilir? Bugün Penguen Sitesi'nin tam sözleşmesini bitirdik iptal ettiler. Bir daha plan çalışması yapacağız. Siz etrafta bilgi karmaşası çıkarıyorsunuz. Binevler Sitesi sakinlerinin kafasında bin tane fikir oluşturulmuş. Lütfen sizin göreviniz vatandaşa hizmet, kafa karıştırmak değil." dedi.

Tuzla Belediye Meclisi Temmuz Ayı görüşmeleri, gerçekleştirilen iki oturumun ardından tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Tuzla Belediye Meclisi'nin ikinci oturumuna katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da yapılması gereken yatırımları tek tek hatırlatarak, bin yüz 72 gündür tamamlanamadığını belirtti. Ayrıca Başkan Yazıcı, Tuzla'da risk teşkil eden sitelerin dönüşümü için ilan edilen rezerv alanlara ve projelere, Tuzla Belediye Meclisi'ndeki CHP ve İyi Parti Meclis Üyeleri'n siyasi rant elde etmek için dava açtıklarını da belirtti. Başkan Yazıcı'nın Tuzla Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesinin Tuzla'da kentsel dönüşüm için çalışmalar yapılan ve siyasi olarak kafası karıştırılan bir siteye müteahhit olarak teklif yaptığını belirtmesi üzerine CHP'li Meclis Üyelerinin 'Ticaret' diyerek cevap vermesi de kameralara saniye saniye yansıdı.

"Siyasi rant için dava açıyorsunuz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Vatandaşlarımız ve belediye olarak yaptıklarımıza CHP Meclis Üyeleri ve diğer arkadaşlar direk dava açıyorlar. Ondan sonra gidip İBB'de siyasi rant olarak kullanıyorsunuz. 'Ben belediyeye dava açtım. Göz açtırmıyorum' diyorsunuz. Orada nam yapmaya çalışıyorsunuz. Biz bunlara rağmen yapıyoruz. Siyasi rant peşinde koşuluyor. Ama başarılı olunamıyor. Vatandaşın yerine gelince, Penguen Sitesi, Binevler Sitesi ve Marmados Sitesi'nin yerine gelince paydaşlarla itiraz ettiriliyor plana. O sitelerin mevcut planla kentsel dönüşüme girmesi imkansız. 6306 sayılı yasa, bu imkanları sağlamak için çıkmış bir yasadır. O yasadan faydalanarak o bölgeyi rezerv alan ilan ettik ve dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama avukat arkadaşımız kendisi itiraz etmiyor ama İBB'de özel toplantılar yaptığı Mimar Odası'na itiraz ettiriyor. Buyurun Penguen Sitesi iptal oldu. Penguen Sitesi'ndeki 290 kişiye kim cevap verecek. Mimarlar Odası mı cevap verecek? Bu rezerv alan ilanlarının rant olduğunu söyleyen arkadaşlar mı gidip uğraşacaklar? " dedi.

"Binevler Sitesi ile toplantı yaparak orayı dönüştürmeye çalışıyorsunuz"

Başkan Yazıcı," Bir diğer kentsel dönüşüm çalışması yaptığımız Binevler Sitesi'ni 5 aydır kendi haline bıraktım. Siz dahil 20 tane müteahhit site sakinlerinin kafalarını hallaç pamuğuna çevirmişler. Olacak iş mi? Yarın bir deprem olsa, fay hattına en yakın site, bir kişi ölse onun vebalini kim çekebilir? Bugün Penguen Sitesi'nin tam sözleşmesini bitirdik iptal ettiler. Bir daha plan çalışması yapacağız. Siz etrafta bilgi karmaşası yaratıyorsunuz. Binevler Sitesi sakinlerinin kafasında bin tane fikir oluşturulmuş. Lütfen sizin göreviniz vatandaşa hizmet, kafa karıştırmak değil. İyi Parti Meclis Üyeleri ranttan bahsediyor. Rezerv alan ilan edilmiş Binevler Sitesi'nin kafası karışmış, ama siz Binevler Sitesi sakinleri ile toplantı yaparak orayı dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Müteahhit teklifine gelince gidiyorsunuz görüşmeye" dedi.

"Burada konuştuklarınızla yaptıklarınız uyumlu olsun"

Başkan Yazıcı'nın sözlerine CHP'li Meclis Üyelerinin 'Ticaret' diyerek cevap kesmesi üzerine Başkan Yazıcı," "Tabi ticarettir. Ben de biliyorum ticaret olduğunu. Vatandaşa farklı farklı fikirler sunuyorsunuz. Gidip teklif veriyorsunuz ki doğal hakkınız verebilirsiniz. Ama burada konuştuklarınız yaptıklarınız ile uyumlu olsun" dedi.

"Bin yüz 72 gün geçti hala İBB'den bir şey yok"

Başkan Yazıcı, İBB'nin Tuzla'da tamamlaması gereken projeleri hatırlatarak," Hünkar Çayırı projesine arama motoruna yazarak baktığınız zaman giden yolda tren yolunun üzerinde ayaklar duruyor. Bir beton konulacak ve yol açılacak. Başka bir şey yok. En son yazdık. Yapmıyorsunuz bari, biz yapalım. Bize yetkiyi verin, Tuzla Belediyesi olarak köprünün üstünü koyalım, oradan bir deşarj noktası oluşturalım' dedik. Bir cevap alamadık. Bu yol bize lazım mı? Darıca'ya kadar olan yolda Şifa Mahallesi'ne giriş ve çıkışı bir yolu ikiye böleceğiz. E-5'e de bir deşarj yolu oluşturuyoruz. Bunu da hala cevap yok. Yapamıyorsanız ve ya yapmıyorsanız bırakın biz yapalım diye yetki istedik. Ona da cevap alamadık. Lütfen bunları not alın ve konuşun. Benim Köyüm ve Çiftliğim Projesi'nin yüzde 95'i bitmişti hala bin yüz 72 gün geçti hala bir şey yok ortada. Hacetderesi Projesi'nin ilk üç etabı yüzde 40'ı oluşturuyor. Yüzde 60'lık kısmı geride. Eskisi yapılanda da çok rantabl işletilmediği gibi devamı da yapılmıyor. Tuzla Hal için söylenecek hiçbir şey yok. Hal hala hallice gidiyor. İDO seferler ile ilgili benim ensemde boza pişirdiniz. İki gün önce Kabotaj Bayramı'nı kutladık. Oradan bakarken yine aklıma geldi. Vızır vızır işliyordu deniz otobüsleri. Kabotaj Bayramı'nı zor yaptık. Ben demiştim ki kabotaj hatları kıyıya paralel zor olduğunu söyledik. İBB Başkanı adayınız ve ilçe başkan adayınız, ' Olur mu öyle şey, bilimsel yöntemler var. Biz bunu kesinlikle yapacağız' dedi. bin yüz 72 gün geçti hala bir şey yok" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel