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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, "Filistin halkının haklı mücadelesine bir tribünden ses vermek suç değil, insanlık onuruna sahip çıkmaktır" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin halkının haklı mücadelesine bir tribünden ses vermek suç değil, insanlık onuruna sahip çıkmaktır. Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız polis müdahalesini şiddetle kınıyorum. Dışişleri Bakanlığını ve Türkiye Futbol Federasyonunu, gözaltına alınan taraftarlarımızın derhal serbest bırakılması ve sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyorum. Beşiktaş camiasının ve Filistin'le dayanışma gösteren taraftarlarımızın sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA