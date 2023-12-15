CHP Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Projesi'nin durumunu eleştirdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda; "GAP Projesi Türkiye'de birinci proje, dünyada sekizinci sırada yer alan bir proje. Rahmetli Demirel o dönem derdi ki, 'Ben GAP'ı gapdırtmam' derdi ama AK Parti iktidarı ise 'Ben GAP'ı yaptırtmam' diyor. 12. Kalkınma Planı'nda GAP ile ilgili tek bir cümle geçmiyor. Bütçe tahsisatı yok. Baktığımız kadarıyla GAP'ın aynı zamanda tek bir aracı yok ancak 60 tane sosyal tesisi var. Madem ki çalışmıyorsa bu sosyal tesisleri de satın ülkeye gelir gelsin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:

"GAP'IN BAŞKENTİ ŞANLIURFA, ŞANLIURFA GAP'TA TAKLACI GÜVERCİNLER BESLENİYOR"

"GAP Projesi Türkiye'de birinci proje, dünyada sekizinci sırada yer alan bir proje. Rahmetli Demirel o dönem derdi ki, 'Ben GAP'ı gapdırtmam' derdi ama AK Parti iktidarı ise 'Ben GAP'ı yaptırtmam' diyor. 12. Kalkınma Planı'nda GAP ile ilgili tek bir cümle geçmiyor. Bütçe tahsisatı yok. Baktığımız kadarıyla GAP'ın aynı zamanda tek bir aracı yok ancak 60 tane sosyal tesisi var. Madem ki çalışmıyorsa bu sosyal tesisleri de satın ülkeye gelir gelsin.

GAP'ın başkenti Şanlıurfa, Şanlıurfa GAP'ta taklacı güvercinler besleniyor. Bu taklacı güvercinler gitmesin diye bir de file yapmışlar. GAP'ın görevi bu mu? GAP ilk kurulduğunda aşağı yukarı 1800 hektar alan sulanması gerekirken bunun ancak 600 küsuru yapıldı bu da mevcut projesinin yüzde 34'ü. TÜİK sürekli rakamlarla oynuyor ya, AK Parti iktidarı da rakamlarla oynuyor. 1800 hektar sulanacak alanı 1058'e düşürdü. Düşünce, 'Biz şu kadar alanı suladık' diyorlar.

"AK PARTİ'Yİ TÜRKİYE'YE ŞİKAYET EDİYORUM. YOKSULLUKTAN BESLENİYOR"

GAP'ın asıl amacı bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesiydi. Miladi takvimi sürekli 2002-2003'ü alıyorsunuz. GAP bölgesindeki sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerine göre Şırnak 2003 yılında 73'üncü sıradayken 2017'de 81'inci sıraya düştü. Siirt 2003 yılında 68'inci sıradayken 2017'de 75'inci sırada. Mardin 59'dan 74'e, Şanlıurfa 2003'te 63'üncü sıradayken 2017 yılında 73'üncü sırada. GAP'ın bu bölgeyi kalkındırması gerekirken bu geriye gitti. Bu veriler bakanlığın verileri.

AK Parti'yi Türkiye'ye şikayet ediyorum. Yoksulluktan besleniyor. Diyorlar ki, 'Biz şu kadar yardım veriyoruz.' O kadar yardım veriyorsunuz, bu ayıptır. Demek ki vatandaşı fakirleştiriyorsunuz. Ne kadar çok yardım yapılırsa halk o kadar fakirleşmiş demektir. Fakirleşmeden övünme olmaz. Fakirleşmeden utanmak lazım."