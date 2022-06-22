CHP'li Özkoç, "Medyaya Yeni Yaptırım" Düzenlemesinin Ertelendiğini Açıkladı: "Girişimlerimiz Sonucu Üzerinde Parti Gruplarının Daha Fazla Müzakere... - Haberler

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CHP'li Özkoç, "Medyaya Yeni Yaptırım" Düzenlemesinin Ertelendiğini Açıkladı: "Girişimlerimiz Sonucu Üzerinde Parti Gruplarının Daha Fazla Müzakere...

ANKA - Güncel
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CHP'li Özkoç, 'Medyaya Yeni Yaptırım' Düzenlemesinin Ertelendiğini Açıkladı: 'Girişimlerimiz Sonucu Üzerinde Parti Gruplarının Daha Fazla Müzakere...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; “Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edilebilmesi için bu hafta ertelenmiştir” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; "Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edilebilmesi için bu hafta ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir."

ANKA / Güncel

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