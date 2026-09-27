CHP'li Kılınç, Türkiye-Çin ilişkilerinin 55. yılında işbirliği çağrısı yaptı

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İSTANBUL, 27 Eylül (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünde, TBMM Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç, iki ülke işbirliğinin akıllı kentler, yapay zeka, yeşil kalkınma ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi temelinde yeni bir ivme kazanması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Kılınç, Xinhua'ya verdiği özel mülakatta, "Çin tarzı modernleşmenin" insanlığa barışçıl ve yeni bir kalkınma modeli sunduğunu belirterek, geleceğe yönelik ortak yatırımlar için parlamentolar ve yerel yönetimler düzeyinde somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Küresel Denge ve "Çin Tarzı Modernleşme"

Çin'in yüksek teknolojiye dayalı kalkınmasının Türkiye'de yakından takip ve takdir edildiğini belirten Kılınç, "Batı'dan farklı bir kalkınma yolu izleyen Çin, 'Çin Tarzı Modernleşme'yi 20. yüzyıldan 21. yüzyıla taşımıştır" dedi.

Çin'in insanlığa yeni bir kalkınma modeli sunduğunu ifade eden Kılınç, "Çin, 'Herkes İçin Ortak Refah', 'İnsan ve Doğanın Uyumlu Birlikteliği' ve 'Maddi ve Manevi Medeniyetin Uyumlu Gelişimi'ni önceleyen 'Barışçıl Kalkınma' yolu ile insanlığa yeni bir kalkınma modeli sunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in uluslararası rolüne de değinen Kılınç, "Çin'in uluslararası sahnede giderek daha aktif bir rol üstlenmesi, küresel sistemin tek kutuplu yapısını dengeleyerek küresel barışa katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

55. Yılda Kuşak ve Yol'un Stratejik Önemi

İki ülke ilişkilerinde ekonomik, jeopolitik ve güvenlik boyutlarının giderek önem kazandığına işaret eden Kılınç, Kuşak ve Yol İnisiyatifi bağlamında tarafların birbirleri için taşıdığı stratejik önemi şu sözlerle özetledi:

"Avrupa ve Ortadoğu'ya açılan stratejik bir köprü olan Türkiye, Çin için Kuşak ve Yol İnisiyatifi bağlamında önem arz etmektedir. Türkiye açısından ise Çin'in önemi; küresel ekonomik ağırlığı, uluslararası finans kapasitesi, teknoloji üretim gücü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Asya-Pasifik bölgesindeki büyüyen etkisi ile artmaktadır."

Parlamentolar Arası "Tematik" Diyalog Çağrısı

İki ülkenin yasama organları arasındaki temasların son yıllarda ivme kazandığını belirten Kılınç, Ağustos 2026'da Çin Ulusal Halk Kongresi'nin ev sahipliğinde Beijing'de düzenlenen uluslararası seminere katılımını hatırlatarak, diyalog mekanizmalarının artık daha sonuç odaklı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Kılınç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun üyesi bir milletvekili olarak, parlamentolar arası ilişkilerin pratikte daha sonuç alıcı olması için karşılıklı öğrenmeye dayalı kurumsal ilişkilerin daha da yoğunlaşması gerektiğini düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

Küresel iklim yönetişimi gibi yeni nesil zorluklar karşısında yasama organlarının eşgüdüm içinde olmasının önemine dikkat çeken Kılınç, bu gerekliliği şu sözlerle aktardı: "Bu seminerlerde birçok konunun yanında yapay zeka ve küresel iklim yönetişimi konularında parlamentolarımızın birlikte çalışmasının ve iletişimlerinin zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Özellikle yapay zeka, yoksullukla mücadele, yolsuzlukla mücadele, yeşil kalkınma alanlarında özel komisyonlar kurularak tematik çalışmalar yapılabilir."

Gelecek Vizyonu: Akıllı Kentler, Enerji ve Yeniden İnşa

Geleceğe yönelik ortak gündemlerde raylı sistemler, yenilenebilir enerji ve akıllı kent yönetimleri başlıklarında yüksek işbirliği potansiyeli gördüğünü belirten Kılınç, stratejik planlamalara dikkat çekti:

"Türkiye'nin büyük şehirlerinde kentsel dönüşüm ortaklıkları, güvenli gıda ihtiyacının karşılanması ve lojistik alanında Çin-Türkiye ortak yatırımlarının planlanması önem arz etmektedir. Yapay zeka alanında ise diğer gelişmekte olan küresel güney ülkeleri ile birlikte Çin ile Türkiye'nin stratejik düzeyde işbirliğine yönelebilecek potansiyel bulunmaktadır."

Bölgesel istikrar ve ikili iletişim boyutuna da değinen Kılınç, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin terör ve savaş riskleri, savaş ve çatışmalar nedeniyle yaşanan yıkımların onarılmasında Çin'in yakın ilgisi ve onarıcı çabaları önemli olacaktır. Türkiye-Çin iletişiminde temel unsurun kültürel iletişim olduğu da unutulmamalı, iki ülke arasında medya ve kültürel alanlardaki ortak girişimler ve ortaklıklar devam etmelidir."

Kaynak: Xinhua