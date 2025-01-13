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CHP'li Gürer: "480 Milyar Lira Çiftçinin Cebinden Çalınıyor"

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2006 yılında çıkarılan, güzel bir kanunumuz var. Diyor ki, milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilecek. Kanun AKP iktidarı dönemi çıkarıldı. Ne yapılıyor peki? 2025 yılında milli gelirin yüzde 1'i 615 milyar lira yapıyor. Peki, çiftçiye 2025 yılında ne kadar destek veriliyor? 135 milyar lira. 480 milyar lira çiftçinin cebinden 2025 yılında bu bütçeyle çalınıyor" dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2006 yılında çıkarılan, güzel bir kanunumuz var. Diyor ki, milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilecek. Kanun AKP iktidarı dönemi çıkarıldı. Ne yapılıyor peki? 2025 yılında milli gelirin yüzde 1'i 615 milyar lira yapıyor. Peki, çiftçiye 2025 yılında ne kadar destek veriliyor? 135 milyar lira. 480 milyar lira çiftçinin cebinden 2025 yılında bu bütçeyle çalınıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Yeşilgölcük köyünü ziyaret etti. Gürer, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısını ve fahiş fiyat söylemini eleştirerek, "Gübreye gelince fahiş fiyatı görme, tohuma geldi mi görme, sonra da vatandaş alışveriş yapmasın. Niye diyor, biliyor musunuz? Enflasyonu bu yolla düşüreceğini sanıyor. Sen alışveriş yapmazsan, raftaki ürünün satışı olmazsa, para döngüsü de gerçekleşmezse enflasyon düşecek. Nasrettin Hoca hikayesi gibi" dedi.

Gıdada fiyatların büyük ölçüde aracılar ve toptancılar tarafından belirlendiğini ifade eden Gürer, bu grupların büyük çoğunluğunun iktidara yakın olduğunu ileri sürdü. Gürer, "Türkiye'de gıdada satış yapan toptancıların, fiyatı belirleyenlerin, ithalatçıların, aracılarının yüzde 70'i AKP'ye üye. Sayın Cumhurbaşkanı talimat versin. 'Ben sizden bunun fiyatını düşürmenizi istiyorum' desin, yüzde 50 yarın fiyatları düşürsünler" dedi.

"Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldır, destek bu şekilde olur"

Gübre ve mazot desteği konusuna değinen Gürer, çiftçinin artan maliyetlerle baş edemediğini şu sözlerle anlattı:

"2025 yılı için ayrılan gübre desteği 8 milyar 250 milyon lira. Ancak yalnızca geçen yıl DAP gübre ile üre gübreye gelen zam tonda 5 bin lira. Peki, kişi başı gübre desteği ne kadar? Bin 850 lira. Aynı şekilde, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı planında yazılı olan rakam; mazot desteği için 20 milyar lira. Çiftçi yılda 3,5 milyar litre mazot kullanıyor. Mazottan alınan ÖTV ve KDV 50 milyar lira. Ben de diyorum ki desteği verme, çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldır, destek bu şekilde olur."

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu'nun gerekliliklerinin yerine getirilmediğini belirten Gürer, şu eleştirilerde bulundu:

"2006 yılında çıkarılan, güzel bir kanunumuz var. Diyor ki, milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilecek. Kanun AKP iktidarı dönemi çıkarıldı. Ne yapılıyor peki? 2025 yılında milli gelirin yüzde 1'i 615 milyar lira yapıyor. Peki, çiftçiye 2025 yılında ne kadar destek veriliyor? 135 milyar lira. 480 milyar lira çiftçinin cebinden 2025 yılında bu bütçeyle çalınıyor."

Gürer, Türkiye'nin tarımsal üretimde kendi kendine yeterlilik iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kendi kendimize yeter bir ülke olduğumuzu söylüyorlar. Türkiye'de kendi kendine yeten ürünler; narenciye yetiyor, domates yetiyor, kuru üzüm yetiyor. Bunları ihraç ediyoruz, doğru. Peki, Türkiye'de ne yetmiyor? Buğday yetmiyor, arpa yetmiyor, ay çekirdeği yetmiyor, bitkisel ham yağ yetmiyor, mercimek yetmiyor, fasulye yetmiyor, pamuk yetmiyor.

"Mercimek ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz"

21 üründe arz açığımız var. Bu ürünlere destek verilmesi lazım. Ürettiğimiz kadar pamuk ithal ediyoruz. Mercimek ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz. Fasulye ithal ediyoruz. Bizim fasulyede geçen yılın altındaki fiyatla depoda satılamıyor. Markette şeker fasulyenin kilosu 402 liraya satılıyor."

"Uruguay'a, Brezilya'ya mahküm olmasak daha iyi değil mi?"

Hayvancılık sektöründe de yanlış politikaların sürdüğünü vurgulayan CHP'li Gürer, şunları söyledi:

"Çiğ sütün alım fiyatı USK 17 lira 15 krş. dedi. Oysa küçük aile tipi işletmelerde çiğ süt 12 liraya bizim çiftçimiz satamıyor. Sonra, 2 yılda 1 milyon 200 bin hayvan ithal ettiler. 2010 yılında başladı ithalat. Bugüne kadar ithal edilen hayvan sayısı 10 milyon. Şu 10 milyon hayvanın desteğini bizim besiciye versen de Uruguay'a, Brezilya'ya mahküm olmasak daha iyi değil mi?"

"Madde bağımlılığı arttı, aile yapısı sarsıldı"

Gürer, ekonomik sorunların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirtti. Gelir düşüklüğüne ve artan yoksulluğa işaret ederek, "Bugün cebine parayı koyan; 'Benim derdim bitti, öbürü ölürse ölsün' diyor. Bu şekilde olmaz. Madde bağımlılığı arttı, aile yapısı sarsıldı. Çocuklarımız işsiz, geliriniz düşük, istediğiniz ürünü gidip alamıyorsunuz. Sorunları görmemiz lazım" diye konuştu.

"Kaybeden üretici ile sabit gelirli işçi, emekli, tüketici oluyor"

Bir kilo buğdayın simit fiyatıyla kıyaslanamayacak kadar düşük olduğuna dikkat çeken Gürer, şunları söyledi:

"Niğde'den Ankara'ya otoban ile yola çıkın, 420 lira yol parası ödedikten sonra yolda bir simit almaya kalkın; 25 lira. Peki, 1 kilo buğdaydan kaç simit çıkar? 8 tane simit çıkar. 1 kilo buğday un oldu mu, 800 gram un çıkar. 800 gramdan da 8 tane simit çıkar. 25 liradan hesapladığınız zaman sizin buğday kaç liraya geliyor? Üretici dışında her kesim fiyatını koşullarına göre ayarlıyor. Kaybeden üretici ile sabit gelirli işçi, emekli, tüketici oluyor."

CHP'li Gürer:
Kaynak: ANKA / Güncel
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