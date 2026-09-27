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CHP'li Akay, 1,6 milyar liralık PASEU işleminde AKP'li Yılmaz'a soru yöneltti

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CHP'li Akay, 1,6 milyar liralık PASEU işleminde AKP'li Yılmaz'a soru yöneltti
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Pusula Portföy fonlarına ilişkin PASEU hisselerindeki 15 Eylül işlemlerini gündeme getirdi. Akay, 1,6 milyar liralık işlemden AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz'ın haberi olup olmadığını sordu.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Karşımızda hem şirket yönetiminde bulunan hem de iktidar partisinde aktif siyasi görev üstlenen bir isim var. AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz aynı zamanda Pasifik Eurasia Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi. Bu nedenle şu soruların yanıtı önem kazanıyor: 15 Eylül'de gerçekleşen 1,6 milyar liralık işlemden Yılmaz'ın haberi var mıydı? O gün kim sattı, kim aldı ve bu satıştan kim kazançlı çıktı" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya hesabından, "Tasfiye öncesi milyarlık hareketin ucu yine AKP'ye dokundu" başlığıyla Pusula Portföy fon manipülasyonuna ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

"Tarih, 15 Eylül 2026. Manipülatör, Pusula Portföy. Manipülasyon Adresi; Pasifik Eurasia Lojistik 15 Eylül'de Pusula Portföy'e bağlı iki fondan biri PASEU'daki payını 23,2 milyon adet artırırken, diğer fon yaklaşık 21,3 milyon adet azalttı. Pozisyonunu azaltan Pusula Portföy Para Piyasası Fonu'nun elinden çıkan yaklaşık 21,3 milyon adet PASEU hissesinin değeri, o günkü fiyat üzerinden 1,6 milyar liranın üzerindeydi. Sonra ne oldu? Hisse yaklaşık yüzde 57 değer kaybetti.

Yaklaşık 1,6 milyar liralık hisse aynı gün el değiştirdi. 15 Eylül'de 75,95 liradan 1,62 milyar lira değerinde olan 21,3 milyon adet hisse, PASEU 32,78 liraya gerilediğinde 698 milyon liraya düştü. Aradaki fark yaklaşık 920 milyon lira. Bu işlemler bir kez yapılmamış. Aynı oyun defalarca tekrarlanmış. Hisse üzerinde işlem trafiği yaratılmış, fiyat hareketlerinden milyonlarca hatta yüz milyonlarca liralık kazanç sağlanmış.

"O GÜN KİM SATTI, KİM ALDI VE BU SATIŞTAN KİM KAZANÇLI ÇIKTI"

Şimdi dikkatleri Pasifik Eurasia Lojistik'in Yönetim Kurulu'na çevirelim. Karşımızda hem şirket yönetiminde bulunan hem de iktidar partisinde aktif siyasi görev üstlenen bir isim var. AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz aynı zamanda Pasifik Eurasia Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi.

Bu nedenle şu soruların yanıtı önem kazanıyor, 15 Eylül'de gerçekleşen 1,6 milyar liralık işlemden Yılmaz'ın haberi var mıydı? PASEU'daki bu olağan dışı pozisyon değişikliklerinden ne zaman haberdar oldu? Tasfiye öncesindeki işlem trafiği hakkında şirket yönetimi ne biliyordu? O gün kim sattı, kim aldı ve bu satıştan kim kazançlı çıktı? Tasfiyeden hemen önce yapılan bu işlemler, fonun tasfiye edileceğine ilişkin önceden edinilmiş bir bilgiye dayanılarak mı gerçekleştirildi? ve asıl soru: Kimler cebini doldurdu?"

Kaynak: ANKA
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