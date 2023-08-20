CHP Keşan İlçe Başkanlığına Anıl Çakır seçildi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkanlık divanı ve katip üyelerin belirlenmesinin ardından İlçe Başkanı Saner Özdilek tarafından çalışma raporları okundu.

Açılış konuşmalarının ardından tek listeyle gerçekleşen seçimde Anıl Çakır, CHP Keşan İlçe Başkanlığına seçildi.

Çakır, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür ederek partilerinin başarısı için çalışacağını söyledi.

Kongreye CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Başkanı Samet Kahraman, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.