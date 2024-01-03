CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararı karşısında yine uymama kararı almasına tepki gösterdi. Başarır, "Şu anda Türkiye, bir kez daha dünyaya rezil olmuştur. Bir milletvekili cezaevinde, iki kez Anayasa Mahkemesi karar veriyor ve bu mahkeme utanmadan, sıkılmadan hem Anayasa Mahkemesi'ni siyasi bir karar vermekle suçluyor hem de Meclis'e emir veriyor. Siz kimsiniz ki şu parlamentoya ayar verin emri vereceksiniz" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararına, yine uymama kararı aldı. AYM'nin ilk ihlal kararına da uymayan ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Daire; kararında "Can Atalay'ın bireysel başvuruları hakkında hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlik izafi edilemeyeceği" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın söz konusu karara uymamasına tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

"CEZA GENEL KURULU TOPLANMALI"

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile ilgili bir kez daha hukuku ayaklar altına aldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu kararda bir yargıya darbe yapıyor, iki parlementoya darbe yapıyor, üç Türkiye Cumhuriyeti anayasasına bir ayar veriyor ve Meclis'e bir talimat veriyor; Milletvekilliğini düşürün diye. Bu yargının haddi değil. Buradan sesleniyorum. Bu mahkeme hakkında derhal soruşturma açılmalı. Bu hakimler derhal yargılanmalı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ve kararı üzerine Ceza Genel Kurulu toplanmalı.

Şu anda Türkiye, bir kez daha dünyaya rezil olmuştur. Bir milletvekili cezaevinde, iki kez Anayasa Mahkemesi karar veriyor ve bu mahkeme utanmadan, sıkılmadan hem Anayasa Mahkemesi'ni siyasi bir karar vermekle suçluyor hem de Meclis'e emir veriyor. Siz kimsiniz ki şu parlamentoya ayar verin emri vereceksiniz. Düşmesi gereken Can Atalay'ın vekilliği değil, düşmesi gereken sizin o koltukta bulunduğunuz göreviniz."