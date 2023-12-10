CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'taki heyelan sonucu yaşamlarını yitiren anne ve oğlu için taziye mesajı yayımladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar için taziye mesajı paylaştı. Özel, aileye başsağlığı dileyerek, Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'taki heyelan sonucu yaşamlarını yitiren anne ve oğlu için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Zonguldak merkezde yaşanan heyelan nedeniyle göçük altında kalarak yaşamlarını yitiren Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a Allah'tan rahmet, Çakar ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.