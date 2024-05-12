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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anneler Günü Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla, 'Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum' mesajını paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anneler Günü Yoksulluk Özgür Öz Politika Güncel Haberler

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