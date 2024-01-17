Üye Girişi
Haberler

Çerkezköy'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada, 150 gram bonzai, hassas terazi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi. Adreslerdeki, E.C.G, S.Ö, C.H, T.Ö, S.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada, 150 gram bonzai, hassas terazi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adreslerdeki, E.C.G, S.Ö, C.H, T.Ö, S.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ Güvenlik Gözaltı Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title