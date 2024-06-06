Hollanda Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Kanada hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Hollanda Kanada maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hollanda Kanada maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Hollanda Kanada maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Hollanda Kanada maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Hollanda Kanada maç özeti haberimizde...

HOLLANDA - KANADA MAÇ ÖZETİ

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HOLLANDA - KANADA MAÇI ÖZETİ

Hollanda Kanada maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

HOLLANDA - KANADA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hollanda Kanada maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

HOLLANDA - KANADA MAÇI NE ZAMANDI?

Hollanda Kanada maçı 6 Haziran 2024 günü oynandı.

HOLLANDA - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Hollanda Kanada maçı canlı olarak S Sport'tan yayınlandı.