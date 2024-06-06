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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ne oldu, kaç yaralı var? SON DURUM! Konser salonu nerede?

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Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Peki, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaralıların sağlık durumu nasıl, dev ekran neden düştü?

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ne oldu? Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Peki, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaralıların sağlık durumu nasıl, dev ekran neden düştü? İşte detaylar...

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU'NDA NE OLDU?

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, özel bir okulun mezuniyet töreninde, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında dev led ekran, öğrencilerin üzerine düştü. Kazada, iki öğrenci yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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