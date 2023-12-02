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Çatışmaların İnsanın Gelecekteki İlişkilerini Etkilediği Belirtildi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Gonca Zeren, çatışmaların insanın gelecekteki ilişkilerini etkilediğini belirterek, 'Ailenizdeki çatışmayı çözmeyi sağlıklı bir biçimde yapamıyorsanız gelecekte kuracağınız ailenizde de sağlıklı çatışma çözemeyebilirsiniz.' dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Gonca Zeren, çatışmaların insanın gelecekteki ilişkilerini etkilediğini belirterek, "Ailenizdeki çatışmayı çözmeyi sağlıklı bir biçimde yapamıyorsanız gelecekte kuracağınız ailenizde de sağlıklı çatışma çözemeyebilirsiniz." dedi.

Zeren, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Kırıp Dökmeden Çatışmalar Çözülebilir Mi?" konulu konferans verdi.

İki insanın olduğu yerde çatışma çıkabildiğini, çatışmanın çıkması için konuşmaya gerek olmadığını belirten Zeren, "Oturmanızla bile çatışmayı sürdürebilirsiniz." dedi.

Birkaç çeşit çatışma olabileceğine değinen Zeren, şöyle devam etti:

"Bunlardan insanı en rahatsız edeni kişiler arası mı, kişinin kendi içindeki mi, aile arasındaki mi? Açık ara kişinin kendi içindeki çatışmalardır. En çok bundan rahatsız oluyoruz. Kişiler arası çatışmalar oldukça rahatsız edici ama bu kişiler çok tanımadığımızsa çok mühim değil ama aile içerisinde bir çatışma varsa iş daha sıkıntılı. Ailenin içindesiniz, her gün görüyorsunuz, kaçış yeriniz yok. Evin içinde birine gıcık olduğunda her hareketine gıcık olursunuz. İletişim sorunları yaşarız. Konuşarak bazı şeyleri çözebiliriz. Çatışma aslında normal bir şey çünkü her zaman için aynı fikirde olmamıza imkan yok. Dolayısıyla çatışmamız doğal."

İnsanlar çatışma yaşadıklarında onları mutlu etmeyen şeylerin olduğunu anlatan Zeren, "Bunlardan biri hormonlarımızın harekete geçmesi. Gerilimin insan beyninde ve bedeninde hasarlara yol açtığını söyleyebilirim. Çatışmalar gelecekteki ilişkilerinizi etkiler. Ailenizdeki çatışmayı çözmeyi sağlıklı bir biçimde yapamıyorsanız gelecekte kuracağınız ailenizde de sağlıklı çatışma çözemeyebilirsiniz. Kendi ailenizde beğenmediğiniz çatışma çözme biçimlerini yeni kuracağınız ailenize, eşinize, çocuğunuza, arkadaşınıza aktarabilirsiniz." diye konuştu.

Zeren, konferansın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayşe Doğan Sağlık Güncel Haberler

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