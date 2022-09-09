Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Ankara'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı'nın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Ankara'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı'nın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Orta ilçesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşçı'nın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Demirci Çankırı Ankara Kıbrıs Güncel Haberler

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