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Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü

19 Aralık 2023 14:17 Güncelleme: 14:18 Abone Ol

Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı Acı Çay Sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili uygun bir yere çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.